Blizzard забанила более 100 тысяч читеров в Overwatch 2

0:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Blizzard недавно опубликовала сообщение в блоге, в котором подробно описывается их инициатива "Защитная матрица" для Overwatch 2, набор принципов, которые разработчики используют для поддержки популярного шутера.

Разработчики заявили, что с момента выпуска игры в октябре 2022 года они заблокировали более 100 000 учетных записей, которые использовали читы. Было обнаружено, что большинство мошенников используют популярные программы, такие как Wallhack, которая позволяет игрокам видеть сквозь стены, и Aimbot, инструмент автоматического прицеливания, который автоматически наводит прицел на противников. Как заявляют авторы, они блокируют до 5000 читеров в неделю.

Читайте также:

В дополнении Burning Shores есть намеки на Horizon 3

В Horizon: Burning Shores показали нетрадиционную ориентацию Элой

Minecraft Legends взломали в день релиза

В Сети появилась карта сюжетного дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West

GeForce 4060 Ti может стать первой видеокартой в линейке RTX 400 с ценником в $450

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.