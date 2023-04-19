В дополнении Burning Shores есть намеки на Horizon 3

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Выпуск расширения Burning Shores для Horizon: Forbidden West намекнул, что Sony и Guerrilla Games уже строят планы на продолжение истории в третьей части. В недавно выпущенном DLC Элой отправляется в руины Лос-Анджелеса, чтобы найти информацию о древней расе прародителей, с которыми она уже сражалась. Позже она встречает старого знакомого — Сайленса.

Персонаж сообщает, что они обнаружили намеки на существование оружия, способного уничтожить главных антагонистов франшизы. Однако ему потребуется помощь Элой в поисках, поэтому он предлагает ей совместную миссию.

Сайленс говорит, что намерен искать это оружие, и когда Элой спрашивает, почему он решил остаться с ними в конце Запретного Запада, Сайленс отвечает, что только он знает его мотивы.

Хотя официальных дискуссий о третьей части не было, еще в 2020 году VGC сообщило, что Guerrilla планировала сделать сериал трилогией, и концовки как Forbidden West, так и Burning Shores открыто предполагают это.

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Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch Trailer | PS5 Games