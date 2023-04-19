В Horizon: Burning Shores показали нетрадиционную ориентацию Элой

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Выпуск дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West дал Элой возможность развить романтические отношения с новым компаньоном по имени Сейка. В одном из диалогов Сейка выражает свои чувства к главной героине, а игроку дается три варианта ответа — два из которых допускают отказ в разных формах, а третий подразумевает согласие и ведет к поцелую между персонажами.

Guerrilla Games ранее намекала в сообщении в блоге на сайте PlayStation в начале апреля, что Сейка станет очень важным человеком в жизни Элой, но в то время авторы прямо не упоминали на романтический интерес. По словам авторов, Сейка сыграет важную роль в приключениях Элой.

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Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch Trailer | PS5 Games