Американец остался в восторге от вкуса российской колы

Житель США попробовал российскую колу и был приятно удивлен её вкусом, описав свои впечатления словами: "Почему это так приятно?" Об этом сообщает "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Российский блогер познакомился с Джимом из маленького городка в штате Миссури. По его словам, Джим — большой поклонник всего американского, особенно еды.

"Но тут встретились мы и… бутылочка "нашей" колы. Та самая, которую можно встретить на прилавках в России, Восточной Европе и, конечно, странах бывшего Советского Союза", — пишет блогер.

Джим был уверен, что американская кола является эталоном. Однако, по словам блогера, российская версия оказалась совершенно другим опытом. Вкус был мягче и лишён ярко выраженной химозности, присущей многим американским газировкам.

"Он сделал первый глоток с опаской. Сначала взгляд был недоверчивый, как у человека, который готов сказать: "Ну, это же не настоящее!" Но чем больше он пил, тем больше на его лице появлялось недоумения, затем удивления, а потом восхищения", — поделился путешественник.

Для американца российская кола стала открытием: он ожидал приторной сладости, но вместо этого попробовал напиток с более сбалансированным вкусом.

"Нет ощущения, что я выпил стакан сахара с химией", — отметил Джим.

Ранее другой россиянин, проживший в США почти пять лет, рассказал, почему решил вернуться на родину. Причиной стали сложности с налогами и строгость американских законов.

