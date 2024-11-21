Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный свёрток нашли при обыске у организатора голой вечеринки
Байден хотел напакостить Трампу с помощью ATACMS
Наивысшее зло Карлсона: верхушка США хочет усугубить украинский кризис
Европа будет и дальше покупать наш газ от безысходности, уверен эксперт
Нейтрализовать Зеленского и договариваться: политолог предрек будущее конфликта на Украине
Лада будет дорожать: эксперт назвал причины роста цен на эти авто
Оружие можно хранить легально, если вы сделали это
Курение — такой же грех, как и самоубийство, уверен священник
Простая привычка для похудения и очищения организма

Американец остался в восторге от вкуса российской колы

1:39
Туризм

Житель США попробовал российскую колу и был приятно удивлен её вкусом, описав свои впечатления словами: "Почему это так приятно?" Об этом сообщает "Рамблер".

Американец остался в восторге от вкуса российской колы
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Российский блогер познакомился с Джимом из маленького городка в штате Миссури. По его словам, Джим — большой поклонник всего американского, особенно еды.

"Но тут встретились мы и… бутылочка "нашей" колы. Та самая, которую можно встретить на прилавках в России, Восточной Европе и, конечно, странах бывшего Советского Союза", — пишет блогер.

Джим был уверен, что американская кола является эталоном. Однако, по словам блогера, российская версия оказалась совершенно другим опытом. Вкус был мягче и лишён ярко выраженной химозности, присущей многим американским газировкам.

"Он сделал первый глоток с опаской. Сначала взгляд был недоверчивый, как у человека, который готов сказать: "Ну, это же не настоящее!" Но чем больше он пил, тем больше на его лице появлялось недоумения, затем удивления, а потом восхищения", — поделился путешественник.

Для американца российская кола стала открытием: он ожидал приторной сладости, но вместо этого попробовал напиток с более сбалансированным вкусом.

"Нет ощущения, что я выпил стакан сахара с химией", — отметил Джим.

Ранее другой россиянин, проживший в США почти пять лет, рассказал, почему решил вернуться на родину. Причиной стали сложности с налогами и строгость американских законов.

Уточнения

Coca-Cola (рус. кока-кола; в просторечии — кола) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Европа будет и дальше покупать наш газ от безысходности, уверен эксперт
Американец остался в восторге от вкуса российской колы
Нейтрализовать Зеленского и договариваться: политолог предрек будущее конфликта на Украине
Лада будет дорожать: эксперт назвал причины роста цен на эти авто
Оружие можно хранить легально, если вы сделали это
Курение — такой же грех, как и самоубийство, уверен священник
Простая привычка для похудения и очищения организма
Много сахара скрывается в продуктах, о которых вы никогда бы не подумали
Почему Нью-Йорк смертельно опасен для птиц
Певица Бритни Спирс сменила имя в социальных сетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.