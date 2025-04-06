Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число пропавших без вести боевиков ВСУ в Курском приграничье превышает 7 тысяч
Обработка сада весной: не повторяйте за соседями, если хотите урожай
Непристойное шоу в воде: как пара нарушила правила на пляже в Паттайе и чем это может завершиться?
8 пород собак, о которых вы точно не слышали — и все они удивительные
Сон крепче, пробуждение легче: продукты, которые действуют лучше медитации
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Ты не стираешь полотенца правильно? Ошибки, которые делают каждый
Секрет сочного рагу раскрыт: как тушить мясо, чтобы оно таяло во рту
Как получить высокую пенсию в России? Эксперт раскрыла главный секрет

Вы забывчивы: возможно, ваш мозг просто перегружен

1:44
Здоровье

Если вы начали всё чаще забывать, куда положили ключи, или не можете вспомнить имя знакомого — это ещё не повод паниковать. По словам нейробиолога Венди Сузуки из Нью-Йоркского университета, подобные случаи забывчивости чаще связаны не с деменцией, а с перегрузкой мозга.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Не старость и не деменция: в чём настоящая причина забывчивости

Память против памяти

Мозг — не бездонный жёсткий диск, а сложная система с ограниченной пропускной способностью. С возрастом в нём накапливается огромное количество похожих воспоминаний, которые начинают буквально мешать друг другу. Это явление называется интерференцией памяти.

"Часто трудности с памятью связаны не с болезнями, а с конкуренцией между воспоминаниями", — объясняет профессор Венди Сузуки.

В психологии выделяют два вида:

  1. Ретроактивная интерференция - новые воспоминания мешают восстановить старые. Например, вы не можете вспомнить старый пароль, потому что недавно выучили новый.

  2. Проактивная интерференция - старая информация мешает усвоить новую. К примеру, вы путаете правила новой игры со старыми из детства.
    Особенно тяжело мозгу, когда в памяти хранятся схожие события, лица или факты — они конкурируют за "доступ к экрану".

Когда стоит волноваться

Сузуки подчёркивает: умеренная забывчивость — это нормально. Однако внезапная потеря памяти, трудности с речью, спутанность мышления и неспособность выполнять привычные действия - признаки, при которых необходимо обратиться к врачу. Это уже может говорить о развивающейся деменции.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Россия игнорирует Трампа: США засунули свой нос в конфликт, не удосужившись понять суть Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Последние материалы
Число пропавших без вести боевиков ВСУ в Курском приграничье превышает 7 тысяч
Обработка сада весной: не повторяйте за соседями, если хотите урожай
Непристойное шоу в воде: как пара нарушила правила на пляже в Паттайе и чем это может завершиться?
8 пород собак, о которых вы точно не слышали — и все они удивительные
Сон крепче, пробуждение легче: продукты, которые действуют лучше медитации
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Ты не стираешь полотенца правильно? Ошибки, которые делают каждый
Секрет сочного рагу раскрыт: как тушить мясо, чтобы оно таяло во рту
Как получить высокую пенсию в России? Эксперт раскрыла главный секрет
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.