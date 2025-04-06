Вы забывчивы: возможно, ваш мозг просто перегружен

Если вы начали всё чаще забывать, куда положили ключи, или не можете вспомнить имя знакомого — это ещё не повод паниковать. По словам нейробиолога Венди Сузуки из Нью-Йоркского университета, подобные случаи забывчивости чаще связаны не с деменцией, а с перегрузкой мозга.
Память против памяти
Мозг — не бездонный жёсткий диск, а сложная система с ограниченной пропускной способностью. С возрастом в нём накапливается огромное количество похожих воспоминаний, которые начинают буквально мешать друг другу. Это явление называется интерференцией памяти.
"Часто трудности с памятью связаны не с болезнями, а с конкуренцией между воспоминаниями", — объясняет профессор Венди Сузуки.
В психологии выделяют два вида:
Когда стоит волноваться
Сузуки подчёркивает: умеренная забывчивость — это нормально. Однако внезапная потеря памяти, трудности с речью, спутанность мышления и неспособность выполнять привычные действия - признаки, при которых необходимо обратиться к врачу. Это уже может говорить о развивающейся деменции.
Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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