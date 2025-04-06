Вы забывчивы: возможно, ваш мозг просто перегружен

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы начали всё чаще забывать, куда положили ключи, или не можете вспомнить имя знакомого — это ещё не повод паниковать. По словам нейробиолога Венди Сузуки из Нью-Йоркского университета, подобные случаи забывчивости чаще связаны не с деменцией, а с перегрузкой мозга.

Фото: https://www.freepik.com by stockking Бабушка

Не старость и не деменция: в чём настоящая причина забывчивости

Память против памяти

Мозг — не бездонный жёсткий диск, а сложная система с ограниченной пропускной способностью. С возрастом в нём накапливается огромное количество похожих воспоминаний, которые начинают буквально мешать друг другу. Это явление называется интерференцией памяти.

"Часто трудности с памятью связаны не с болезнями, а с конкуренцией между воспоминаниями", — объясняет профессор Венди Сузуки.

В психологии выделяют два вида:

Ретроактивная интерференция - новые воспоминания мешают восстановить старые. Например, вы не можете вспомнить старый пароль, потому что недавно выучили новый. Проактивная интерференция - старая информация мешает усвоить новую. К примеру, вы путаете правила новой игры со старыми из детства.

Особенно тяжело мозгу, когда в памяти хранятся схожие события, лица или факты — они конкурируют за "доступ к экрану".

Когда стоит волноваться

Сузуки подчёркивает: умеренная забывчивость — это нормально. Однако внезапная потеря памяти, трудности с речью, спутанность мышления и неспособность выполнять привычные действия - признаки, при которых необходимо обратиться к врачу. Это уже может говорить о развивающейся деменции.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

