Готовы к переменам? Эти техники окрашивания сделают ваши кудри абсолютно другими

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Вы когда-нибудь задумывались, как окрашивание может преобразить кудрявые волосы? Секрет в правильных оттенках и техниках, которые подчеркивают красоту природных завитков. Ирина Третьякова, топ-колорист, делится своими рекомендациями.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волнистые волосы

Однотонное окрашивание: идеальный выбор для кудрявых волос

Если ваши волосы кудрявые или волнистые, лучший выбор — это однотонное окрашивание. По словам эксперта, именно оно выглядит наиболее гармонично на таких волосах. Теплые оттенки, такие как карамельный, медный, медно-золотистый, ярко-рыжий, а также персиковый и клубничный блонд — это то, что подчеркнет вашу текстуру.

"Кудри в этих тонах смотрятся очень красиво, они будто играют на свету и придают образу живости", — добавляет Ирина Третьякова.

Балаяж: техника, которая раскрывает всю прелесть кудрей

Для кудрявых волос идеальным вариантом будет техника балаяж. Эта техника окрашивания, при которой переход от темных корней к светлым концам выглядит естественно и гармонично, особенно подходит для волос с текстурой. Такой переход подчеркнет форму локонов и создаст эффект солнечных бликов, что особенно красиво на волнистых и кудрявых волосах.

Мелирование: как не ошибиться с выбором прядей

Если вы выбираете мелирование, Третьякова советует избегать мелких прядей, так как они будут теряться в кудрях. Вместо этого стоит выделять крупные пряди. В противном случае может сложиться впечатление, что окрашивание слишком однотонное.

Шатуш и аиртач: как добиться эффектного результата

Для тех, кто предпочитает более мягкие переходы, Третьякова рекомендует шатуш или аиртач, но с важным уточнением: используйте технику с пропусками. Это значит, что светлые участки должны чередоваться с темными, а натуральный цвет должен преобладать. Такой подход придает кудрям объем и делает текстуру волос более выразительной.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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