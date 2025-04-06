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Метод Тома Круза против тревоги: неожиданный совет, который действительно помогает

1:22
Шоу-бизнес

Актёр Том Круз, известный не только своими головокружительными трюками в боевиках, но и железной самообладанием, оказался тем, кто умеет держать не только тело, но и эмоции в тонусе. Об этом рассказала его коллега по фильму "Миссия невыполнима" - актриса Хейли Этвелл.

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

По словам Хейли, Том однажды дал ей необычный, но полезный совет, который помог справиться с тревогой.

"Он сказал мне: не убегай от тревожных мыслей. Посмотри на них. Погрузись в них. Разбери, откуда они берутся. Только тогда ты сможешь взять их под контроль", — поделилась актриса.

Такой подход, по признанию Хейли, стал для неё настоящим открытием. Вместо того чтобы подавлять беспокойство или отвлекаться от него, она научилась всматриваться в свои внутренние реакции — и постепенно обретать над ними власть.

Этвелл подчеркнула, что этот метод помогает не только в актёрской профессии, где стресс буквально дышит в затылок, но и в повседневной жизни: "Это меняет восприятие. Ты не чувствуешь себя жертвой своих эмоций — ты становишься наблюдателем и руководителем".

Похоже, Том Круз умеет не только прыгать с мотоцикла на поезда, но и глубоко осмыслять внутренние процессы — и щедро делиться своими открытиями с окружающими.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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