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Тормоза выходят из строя после замены колодок — водитель сам ускоряет поломку

Авто

Сегодня всё больше водителей решаются на самостоятельное обслуживание машины — и дело не только в интересе, но и в растущих ценах на услуги автосервисов. Одни из самых популярных процедур - это замена масла и тормозных колодок. И если с первым обычно всё понятно, то при работе с тормозами важно не допустить критических ошибок. Вот что обязательно стоит сделать, если решил поменять колодки своими руками.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

Уборка перед началом работы

Перед тем как снимать старые колодки, стоит хорошенько очистить тормозной механизм. Пыль и грязь могут стать причиной заеданий и неприятных звуков при торможении. Особенно это касается области направляющих и суппортов.

Осмотр тормозных шлангов

Обязательно осмотри резиновые шланги на наличие трещин, вздутий или подтеков. Даже небольшое повреждение может со временем привести к потере тормозной жидкости и, как следствие, отказу тормозов.

Проверка состояния тормозных дисков

Осмотри диски не только снаружи, но и изнутри. Глубокие борозды, трещины или явные ступеньки — повод заменить диск или хотя бы отдать его на проточку.

Возврат суппортных цилиндров

Когда колодки изнашиваются, тормозной цилиндр выходит наружу. Перед установкой новых колодок обязательно утопи цилиндр обратно — иначе детали не встанут ровно, и тормоза могут работать с перекосом.

Обновление смазки и проверка пыльников

Удали старую смазку с направляющих, нанеси новую (только не универсальную, а специализированную для тормозов). Заодно проверь резиновые пыльники — если они повреждены, в механизм попадёт влага и соль, что быстро приведёт к закисанию.

Контроль уровня тормозной жидкости

После замены колодок проверь уровень тормозной жидкости. Если он на минимуме — долей, а если не помнишь, когда её менял, то лучше заменить целиком. Со временем она впитывает влагу, теряя эффективность.

Эти действия помогут не только сэкономить на обслуживании, но и избежать неприятных последствий на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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