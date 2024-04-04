Естественное явление или беда? Что скрывается за жёлтой пеной и медузами в Аланье

На пляже Галип-Дере в турецком курортном городе Аланья местные жители заметили жёлтую пену на берегу и медузы.
Согласно информации, около 150 медуз были выброшены на берег популярного общественного пляжа.
Представители власти города пояснили, что жёлтый оттенок воды не является признаком опасности — это естественное явление, вызванное пыльцой растений и деревьев, переносимой ветром и накапливающейся в поверхностных водах. Этот феномен особенно заметен в периоды сезонных изменений и не связан с загрязнением от судов, как считали отдыхающие.
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