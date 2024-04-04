Исследование от OneTwoTrip: Вологда и Беларусь - наиболее бюджетные направления в мае

OneTwoTrip: Вологда и Беларусь - самые бюджетные направления в мае

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследование, проведенное OneTwoTrip, выявило, что наиболее бюджетным вариантом для путешествия во время майских праздников в России является поездка в Вологду. Стоимость авиабилета в одну сторону оценивается в 6 000 рублей, а проживание в отеле на ночь обойдется путешественникам в 2 500 рублей.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Второе место в рейтинге занял Ярославль, где расходы на транспорт и проживание составят 7 000 и 4 000 рублей соответственно, а третье место занял Череповец, с билетом по 7 300 рублей и ночлегом в отеле за 1 800 рублей.

В список наиболее доступных для поездок городов также вошли:

Архангельск Санкт-Петербург Москва Чебоксары Мурманск Магас Петрозаводск

Что касается зарубежных направлений, то Белоруссия заняла лидирующие позиции, предлагая путешествия в Гомель и Минск по стоимости менее 10 000 и 10 000 рублей соответственно за перелет и проживание. Ош, Гюмри и Ереван также оказались доступными, предлагая недорогие варианты для майских праздников. В топ-10 зарубежных направлений также вошли Астана, Самарканд, Термез, Бишкек и Ташкент, привлекая туристов с различным бюджетом.