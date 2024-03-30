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Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды

Экологическое ЧП произошло на главном пляже в Паттайе

1:25
Туризм

На главном пляже в Паттайе произошел экологический инцидент: из-за сбоя насосной станции произошло загрязнение морской воды сточными водами. Это привело к изменению цвета моря, и купание на пляже Джомтьен стало опасным для здоровья. 

Экологическое ЧП произошло на главном пляже в Паттайе
Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0

27 марта на пляже Джомтьен были обнаружены мутные стоки, стекающие в море вблизи чистых вод залива, которые являются популярным местом для отдыха и купания для туристов. После того как распространилось видео, показывающее сточные воды, текущие через этот пляж в море, мэр Паттайи начал расследование. Он призвал чиновников принять меры по устранению угрозы и сотрудничать теснее с муниципальными властями, чтобы обеспечить экологическое благополучие в регионе и не отталкивать туристов.

Предварительные исследования показали, что основная причина инцидента — это сбой насосной станции на пляже Джомтьен, вызванный обильными дождями в регионе. Это привело к переливу сточных вод в море, что привело к изменению цвета воды у береговой линии. Для устранения последствий загрязнения планируется использование специальной техники для очистки дренажных систем.

Ожидается, что в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования и принимаемых мерах по устранению последствий экологического инцидента. В настоящее время не рекомендуется купаться в прибрежных водах на этом пляже.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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