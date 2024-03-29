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Суп на десерт: откройте для себя вкусовые сокровища Гонконга

В какой стране суп подают на десерт

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Туризм

В пестрых уличных кварталах Гонконга, где запах выпечки и обжаренных угощений пропитывает воздух, скрыто небольшое заведение, которое приобрело статус культового места как для местных жителей, так и для путешественников. Этот уютный уличный ресторанчик, хранящий свои кулинарные сокровища под скромной фасадом, уже десять лет подряд заслуженно упоминается в известном рейтинге "Мишлен", завоевывая сердца и вкусовые пристрастия посетителей.

В какой стране суп подают на десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди богатого ассортимента блюд, предлагаемых здесь, особенно выделяется одно необычное лакомство — сладкий суп. Этот изысканный десерт, приготовленный из свежих фруктов и орехов, ломает стереотипы традиционных сладостей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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