Суп на десерт: откройте для себя вкусовые сокровища Гонконга

В пестрых уличных кварталах Гонконга, где запах выпечки и обжаренных угощений пропитывает воздух, скрыто небольшое заведение, которое приобрело статус культового места как для местных жителей, так и для путешественников. Этот уютный уличный ресторанчик, хранящий свои кулинарные сокровища под скромной фасадом, уже десять лет подряд заслуженно упоминается в известном рейтинге "Мишлен", завоевывая сердца и вкусовые пристрастия посетителей.
Среди богатого ассортимента блюд, предлагаемых здесь, особенно выделяется одно необычное лакомство — сладкий суп. Этот изысканный десерт, приготовленный из свежих фруктов и орехов, ломает стереотипы традиционных сладостей.
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