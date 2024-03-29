Удивительные обычаи Узбекистана: что удивило путешественницу из России

Путешественница из России поделилась своими впечатлениями о поездке в Узбекистан в канале "Путешествие с фотокамерой" в Дзене. Она упомянула несколько особенностей местной культуры, с которыми столкнулась во время своего пребывания.
Например, в стране существует поверье, согласно которому прикосновение к блондинке приносит удачу и счастье. Поэтому местные могут просить туристов разрешения прикоснуться к их волосам. Также она отметила, что узбеки предпочитают есть руками и уделяют внимание традициям как в повседневной жизни, так и в праздниках. На торжествах женщины обычно сидят за отдельным столом, а в случае разногласий между супругами они обращаются за помощью к местному комитету, который помогает решить конфликты.
Среди других особенностей она выделила традицию перерезания горла глиняным игрушкам на праздник Навруз, добавление камней в блюдо сумаляк для предотвращения пригорания еды, а также масштабные свадьбы, на которые собирается множество гостей. Она также отметила, что местные редко отвечают "нет" даже в том случае, если не могут выполнить просьбу, что отражает восточное гостеприимство. Еще одной особенностью является традиция не заканчивать вышивку.
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