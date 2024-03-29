Болгария и Румыния вступают в шенгенскую зону: что это значит для туристов

Румыния и Болгария начнут выдачу шенгенских виз россиянам

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 31 марта Болгария и Румыния присоединяются к шенгенской зоне, но только частично. Это означает, что будет усилен контроль на их внутренних воздушных и морских границах с другими странами этой зоны, но проверки останутся на сухопутных пунктах пропуска.

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Эти две страны ожидали вступления в шенгенскую зону более 10 лет. Обсуждение началось в 2011 году, после четырех лет с момента их вступления в ЕС. Однако ряд европейских стран высказывали сомнения в их способности обеспечить эффективный пограничный контроль и борьбу с нелегальной миграцией. Болгария и Румыния также должны были выполнить требования по борьбе с коррупцией и преступностью.

До этого момента Болгария и Румыния, хоть и не входили в шенгенскую зону, допускали въезд обладателям многократных шенгенских виз из других стран. Страны также образовали с Хорватией и Кипром пространство, доступное по национальным визам. Однако, после вступления Хорватии в шенгенскую зону, ситуация изменилась.

Теперь, согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Болгария и Румыния вступают в шенгенскую зону. Процесс выдачи шенгенских виз начнется уже 31 марта для Румынии и 1 апреля для Болгарии. Эти визы позволят въезжать на территорию шенгенской зоны на 90 дней в течение 180-дневного периода.

Существующие национальные визы Румынии и Болгарии будут действительны, и их обладатели смогут въезжать на территории этих стран, как и ранее. Однако для поездки в другие страны шенгенской зоны потребуется разрешение на въезд в конечную страну назначения.

В России заявления на визы будут приниматься консульскими учреждениями Румынии и Болгарии. Важно также отметить, что с началом действия новой системы въезда и выезда в Европе без биометрического паспорта въезд будет невозможен.