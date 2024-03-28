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Путешествие в ОАЭ: идеальное сочетание шоппинга, активного отдыха и культурных впечатлений

Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал об особенностях ОАЭ

1:28
Туризм

ОАЭ — одна из лидирующих популярных направлений среди российских туристов в регионе Ближнего Востока. В прошлом году количество российских посетителей превысило миллион человек, что стало историческим событием для страны. Об этом сообщил глава туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал об особенностях ОАЭ
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он отметил, что каждый из семи эмиратов, составляющих ОАЭ, обладает своими уникальными особенностями.

Например, Дубай привлекает шоппингом, гастрономическими изысками и разнообразием развлечений, в то время как Рас-эль-Хайма позиционирует себя как центр активного туризма, предлагая рыбалку, сплавы по горным рекам и велосипедные маршруты. Здесь также находятся самые высокие горы в стране.

Абу-Даби, столица ОАЭ, предлагает более респектабельный и культурный отдых. Этот эмират известен своими роскошными музеями, такими как Лувр Абу-Даби, и одной из самых красивых мечетей в мире — мечетью шейха Зайда. В следующем году в столице откроются Национальный музей шейха Зайда, посвященный основателю современных ОАЭ, и музей Гуггенхайма, который станет самым большим среди всех пяти музеев Гуггенхайма в мире.

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что этим летом туры в ОАЭ и на Шри-Ланку будут доступны на 10-15 процентов дешевле, чем в предыдущем году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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