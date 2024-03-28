Путешествие в ОАЭ: идеальное сочетание шоппинга, активного отдыха и культурных впечатлений

Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал об особенностях ОАЭ

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

ОАЭ — одна из лидирующих популярных направлений среди российских туристов в регионе Ближнего Востока. В прошлом году количество российских посетителей превысило миллион человек, что стало историческим событием для страны. Об этом сообщил глава туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

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Он отметил, что каждый из семи эмиратов, составляющих ОАЭ, обладает своими уникальными особенностями.

Например, Дубай привлекает шоппингом, гастрономическими изысками и разнообразием развлечений, в то время как Рас-эль-Хайма позиционирует себя как центр активного туризма, предлагая рыбалку, сплавы по горным рекам и велосипедные маршруты. Здесь также находятся самые высокие горы в стране.

Абу-Даби, столица ОАЭ, предлагает более респектабельный и культурный отдых. Этот эмират известен своими роскошными музеями, такими как Лувр Абу-Даби, и одной из самых красивых мечетей в мире — мечетью шейха Зайда. В следующем году в столице откроются Национальный музей шейха Зайда, посвященный основателю современных ОАЭ, и музей Гуггенхайма, который станет самым большим среди всех пяти музеев Гуггенхайма в мире.

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что этим летом туры в ОАЭ и на Шри-Ланку будут доступны на 10-15 процентов дешевле, чем в предыдущем году.