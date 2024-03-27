"Как Индия, только всё в два раза хуже". В Азии уверяют, что Россия хочет наладить авиасообщение с Бангладешем

Бангладеш хотят сделать новым туристическим маршрутом для россиян

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия высказывает значительный интерес к установлению прямых авиасообщений с Бангладешем. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации и туризма этой южноазиатской страны, ссылаясь на заявление посла РФ в Бангладеше Александра Мантыцкого.

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По его словам, если будет установлено прямое воздушное сообщение между Москвой и Даккой, российские туристы предпочли бы посетить Бангладеш перед другими странами.

Однако туристы не восприняли эти слова всерьез. Туристы обсуждают новость, считая её лишь дипломатическими утверждениями, не более. Судя по результатам опроса, всего лишь четыре человека из более чем тысячи проголосовавших успели посетить Бангладеш. Тем не менее, 27% респондентов выразили заинтересованность в посещении этой азиатской страны.

Некоторые отговаривают от поездки, считая культуру Бангладеша очень специфичной и указывая на сходства с Индией, при этом утверждая, что все негативные аспекты там увеличиваются вдвое. Такая экзотика не впечатляет их.