Отзыв о зимнем путешествии в Ташкент: советы блогера о погоде и одежде

Туристка из России поехала в Узбекистан и описала его фразой «холодно, грязно и снежно»

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам одной из российских блогеров, которая посетила Узбекистан, зимой в Ташкенте действительно ощущается холод, а теплые дни бывают редко.

Фото: https://petrushanov.blog/87343.html?view=comments

"За всё время моего 12-дневного отпуска было лишь несколько солнечных дней, и только два из них были действительно теплыми. Остальное время я просто замёрзла, пришлось даже приобрести термоноски и начесанные колготки на рынке", — поделилась она.

Блогер также советует быть скромнее в выборе одежды в Узбекистане, учитывая его мусульманские традиции.

"Выбирайте гардероб осмотрительно, стоит избегать обтягивающей или вызывающей одежды — здесь это могут неправильно воспринять (но, конечно, не осудят, так как понимают, что вы туристы)", — отметила блогерша.

Кроме того, она советует учитывать местные культурные особенности, поскольку местные жители "очень гостеприимные и открытые" и часто угощают своих гостей.

"Отказываться от угощения ни в коем случае нельзя — это может быть расценено как оскорбление", — добавила она.

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