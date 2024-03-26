Отзыв о зимнем путешествии в Ташкент: советы блогера о погоде и одежде

По словам одной из российских блогеров, которая посетила Узбекистан, зимой в Ташкенте действительно ощущается холод, а теплые дни бывают редко.
"За всё время моего 12-дневного отпуска было лишь несколько солнечных дней, и только два из них были действительно теплыми. Остальное время я просто замёрзла, пришлось даже приобрести термоноски и начесанные колготки на рынке", — поделилась она.
Блогер также советует быть скромнее в выборе одежды в Узбекистане, учитывая его мусульманские традиции.
"Выбирайте гардероб осмотрительно, стоит избегать обтягивающей или вызывающей одежды — здесь это могут неправильно воспринять (но, конечно, не осудят, так как понимают, что вы туристы)", — отметила блогерша.
Кроме того, она советует учитывать местные культурные особенности, поскольку местные жители "очень гостеприимные и открытые" и часто угощают своих гостей.
"Отказываться от угощения ни в коем случае нельзя — это может быть расценено как оскорбление", — добавила она.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.