Неожиданное испытание: как российская путешественница столкнулась с финансовой проблемой в чужой стране

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Россиянка сходила на свидание с иностранцем и осталась без денег в чужой стране

1:19
Туризм

Во время своего путешествия по Австрии российская туристка столкнулась с неприятным случаем после свидания с иностранцем.

Россиянка сходила на свидание с иностранцем и осталась без денег в чужой стране
Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно словам Марии, она встретила румына по имени Сорин в хостеле в Вене, где они оба остановились. Мария и Сорин сразу нашли общие темы для разговора и проводили вместе много времени.

"Мне показалось, что между нами возникло что-то особенное с самого начала. Общение было легким — он был очень шутливым и интересно рассказывал о городе", — поделилась девушка.

Пара много гуляла по Вене, посещала местные достопримечательности. Спустя неделю Мария почувствовала, что влюбилась в Сорина, и заметила, что чувства взаимны. Когда пришло время расставаться, они договорились встретиться в другой стране Европы через месяц.

Когда они собирались покинуть номер, Мария передала свою сумку с деньгами и билетами на автобус до аэропорта своему новому знакомому, прежде чем зайти в туалет.

"Когда я вышла из туалета, я увидела, что моя сумка висит на ручке его чемодана. Но кошелек с деньгами и билетом исчезли вместе с ним и его вещами", — вспомнила Мария. Однако в сумке остались её телефон, паспорт и билет на рейс. Таким образом, ей пришлось занять деньги у других гостей хостела, чтобы добраться до аэропорта и вернуться домой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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