Отпуск в Казахстане: погружение в природу и спортивные приключения в горах

В Казахстане есть намного больше причин для проведения отпуска, чем только пять, но мы перечислим основные, которые можно включить в программу путешествия.
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Насладиться видами живописных гор Казахстан известен своими великолепными горами, и при планировании поездки стоит включить посещение местных водопадов и рек. Можно отправиться в небольшой поход, чтобы полюбоваться красотой гор и попробовать взойти на один из пиков. Маршруты подходят даже для новичков без серьезной подготовки.
Прогулка по Алматы Посещение Алматы, живописного и уютного города, является обязательным пунктом путешествия по Казахстану. Несмотря на то что столица страны переместилась, жизнь в Алматы продолжает оставаться динамичной.
Катание на коньках в горах Одной из главных достопримечательностей Казахстана является каток Медео, расположенный в горах. Этот современный спортивный комплекс предлагает катание на коньках круглый год. Добраться до него можно на фуникулере, наслаждаясь прекрасными видами с горы.
Посещение Нур-Султана Столица Казахстана, ранее известная как Астана, поражает своей современной и динамичной архитектурой. Многие сравнивают Нур-Султан с Дубаем из-за его футуристических зданий.
Опыт местной кухни Казахстанская кухня уникальна, и ее можно открыть для себя, посещая местные кафе и рестораны. Необходимо попробовать такие блюда, как сырне, бесбармак, коктал, которые доступны везде, от дорогих ресторанов до уличных кафе, причем по приятным ценам.
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