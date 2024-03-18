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Отпуск в Казахстане: погружение в природу и спортивные приключения в горах

5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск

1:34
Туризм

В Казахстане есть намного больше причин для проведения отпуска, чем только пять, но мы перечислим основные, которые можно включить в программу путешествия.

5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск
Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Насладиться видами живописных гор
    Казахстан известен своими великолепными горами, и при планировании поездки стоит включить посещение местных водопадов и рек. Можно отправиться в небольшой поход, чтобы полюбоваться красотой гор и попробовать взойти на один из пиков.
    Маршруты подходят даже для новичков без серьезной подготовки.

  2. Прогулка по Алматы
    Посещение Алматы, живописного и уютного города, является обязательным пунктом путешествия по Казахстану. Несмотря на то что столица страны переместилась, жизнь в Алматы продолжает оставаться динамичной.

  3. Катание на коньках в горах
    Одной из главных достопримечательностей Казахстана является каток Медео, расположенный в горах. Этот современный спортивный комплекс предлагает катание на коньках круглый год. Добраться до него можно на фуникулере, наслаждаясь прекрасными видами с горы.

  4. Посещение Нур-Султана
    Столица Казахстана, ранее известная как Астана, поражает своей современной и динамичной архитектурой. Многие сравнивают Нур-Султан с Дубаем из-за его футуристических зданий.

  5. Опыт местной кухни
    Казахстанская кухня уникальна, и ее можно открыть для себя, посещая местные кафе и рестораны. Необходимо попробовать такие блюда, как сырне, бесбармак, коктал, которые доступны везде, от дорогих ресторанов до уличных кафе, причем по приятным ценам.
Казахстан. Как живёт современный Казахстан? Города, природа, люди.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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