Отпуск в Казахстане: погружение в природу и спортивные приключения в горах

5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Казахстане есть намного больше причин для проведения отпуска, чем только пять, но мы перечислим основные, которые можно включить в программу путешествия.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Насладиться видами живописных гор

Казахстан известен своими великолепными горами, и при планировании поездки стоит включить посещение местных водопадов и рек. Можно отправиться в небольшой поход, чтобы полюбоваться красотой гор и попробовать взойти на один из пиков.

Маршруты подходят даже для новичков без серьезной подготовки. Прогулка по Алматы

Посещение Алматы, живописного и уютного города, является обязательным пунктом путешествия по Казахстану. Несмотря на то что столица страны переместилась, жизнь в Алматы продолжает оставаться динамичной. Катание на коньках в горах

Одной из главных достопримечательностей Казахстана является каток Медео, расположенный в горах. Этот современный спортивный комплекс предлагает катание на коньках круглый год. Добраться до него можно на фуникулере, наслаждаясь прекрасными видами с горы. Посещение Нур-Султана

Столица Казахстана, ранее известная как Астана, поражает своей современной и динамичной архитектурой. Многие сравнивают Нур-Султан с Дубаем из-за его футуристических зданий. Опыт местной кухни

Казахстанская кухня уникальна, и ее можно открыть для себя, посещая местные кафе и рестораны. Необходимо попробовать такие блюда, как сырне, бесбармак, коктал, которые доступны везде, от дорогих ресторанов до уличных кафе, причем по приятным ценам.

Казахстан. Как живёт современный Казахстан? Города, природа, люди.