Отдых на Кубе: роскошь и приключения ждут вас

На международной туристической выставке "Интурмаркет" в Москве с 16 по 18 марта присутствовало представительство Министерства туризма Кубы, возглавляемое министром Гарсией Гранда. Он подчеркнул продолжающееся сотрудничество Кубы с Россией в сфере туризма, предлагая разнообразные опции отдыха, такие как семейный, пляжный, медицинский и другие, для российских туроператоров.
Министр выразил надежду, что Куба станет одним из приоритетных направлений для туристов из всех регионов России. Кроме того, на выставке присутствовали представители других стран, включая Белоруссию, Китай, Индонезию, Азербайджан, Иран, Вьетнам и др., которые представили свои продукты и рассказали о льготах для туроператоров.
Турпоток между Россией и Кубой продолжает расти, и обе стороны стремятся увеличить его объемы. Международная туристическая выставка "Интурмаркет" играет важную роль в развитии этого сотрудничества.
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