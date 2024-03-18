Отдых на Кубе: роскошь и приключения ждут вас

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Куба собирается стать туристическим регионом России

1:00
Туризм

На международной туристической выставке "Интурмаркет" в Москве с 16 по 18 марта присутствовало представительство Министерства туризма Кубы, возглавляемое министром Гарсией Гранда. Он подчеркнул продолжающееся сотрудничество Кубы с Россией в сфере туризма, предлагая разнообразные опции отдыха, такие как семейный, пляжный, медицинский и другие, для российских туроператоров.

Куба собирается стать туристическим регионом России
Фото: Цифровое фото, сделанное пользователем: Postdlf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Министр выразил надежду, что Куба станет одним из приоритетных направлений для туристов из всех регионов России. Кроме того, на выставке присутствовали представители других стран, включая Белоруссию, Китай, Индонезию, Азербайджан, Иран, Вьетнам и др., которые представили свои продукты и рассказали о льготах для туроператоров.

Турпоток между Россией и Кубой продолжает расти, и обе стороны стремятся увеличить его объемы. Международная туристическая выставка "Интурмаркет" играет важную роль в развитии этого сотрудничества.

БЕЗОПАСНО ЛИ ОТДЫХАТЬ НА КУБЕ?🇨🇺2024 ОБЗОР: HOTEL SIRENIS TROPICAL 4* ПЛЯЖ,ЕДА,АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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