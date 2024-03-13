Первый фестиваль горных курортов Евразии стартовал на "Роза Хутор"

7:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В масштабном событии принимают участие более 150 представителей стран, входящие в Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, России и Узбекистана.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали в июне 2023 года. В ноябре этого же года года к этому процессу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан). Объединение призвано обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности. Важным этапом работы ЕАГК станет создание межгосударственного туристического маршрута. Фестиваль горных курортов Евразии стал первым из запланированных EAГK мероприятий, консолидирующим специалистов горнолыжной индустрии стран Евразии. Он приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады, которое отмечается в этом году.

— Мы рады возможности принять такое масштабное событие как Фестиваль горных курортов Евразии. Считаю, что именно такие мероприятия, сочетающие самые разные форматы общения, позволяют создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога. Тем самым мы способствуем укреплению межгосударственных, экономических и культурных связей между нашими странами. Мы активно работаем в этом направлении, деятельность Евразийского Альянса Горных курортов, под эгидой которого проходит фестиваль, будет обеспечивать единый уровень сервиса и действие программ лояльности горных курортов, что простимулирует общий туристический поток, — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. — Любая кооперация — выгодна, любое взаимодействие — это обмен опытом, который приводит к повышению качества. Если курорты общаются и формируют какие-то стандарты, то они никогда их не понизят. Не для кого ни секрет, что взаимное продвижение носит мультипликативный эффект, поэтому мы поддерживаем такие мероприятия. На примере "Роза Хутор" могу сказать, что перенять есть много что, прекрасная организация, работа инструкторов, слаженная работа все служб, плюс гармоничное отношение к окружающей среде. Все это было закреплено на законодательном уровне, поэтому здесь есть много чему поучиться, — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

Программа фестиваля предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Форум открыла дискуссионная сессия деловой программы на тему "Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)". В ней приняли участие: Даурен Абаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета по туризму и развитию туристкой инфраструктуры Госдумы СовФеда РФ, Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России, Сергей Суханов, генеральный директор корпорации "Туризм. РФ", Михаил Зарицкий, врио Министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Сергей Бачин, генеральный директор компании "Васта Дискавери", Гая Соболев, советник генерального директора компании "Васта Дискавери", руководители горных курортов Роза Хутор (Россия), Амирсой (Узбекистан), Майлер (Армения), Шахдаг (Азербайджан), Шымбулак (Казахстан). Эксперты обсудили вопросы отраслевой политики и регулирования, национальные особенности и общие вызовы, подходы к планированию и реализации проектов развития туристкой инфраструктуры, аспекты организации партнерства природоохранного и туристского сообществ, опыт российской реформы законодательства о туризме на ООПТ. Сегодня особо охраняемые территории в России занимают 13,5 процентов площадей всей страны и ежегодно принимают более 14 миллионов гостей.

— Закон о развитии туризма на ООПТ был принят год назад, сейчас у нас идет период правоприменительной практики. Мы видим, что есть сложности с точки зрения капитального строительства, использования воды, с точки зрения тех требований к зданиям, при реализации больших туристических проектов, бизнес сталкивается с рядом ограничений. Нам важно дать возможность туризму развиваться без ущерба для экологии и природы. Количество ограничений, которые есть в законе мы готовы обсуждать, вводя подзаконные акты. Я воспринимаю диалог как прорыв в сфере развития туризма на ООПТ, то что сегодня в рамках законодательства идет крен в сторону разрешения — очень хороший позитивный сигнал. Нельзя оставлять бизнес один на один с этими проблемами, без бизнеса развитие туризма в России невозможно. Мы должны идти в сторону легализации и демократизации процессов, связанных со строительством на ООПТ, но не огульно, а рука об руку с экспертами по экологии, понимая, что нужно российскому туристу. Перспектива очень большая, в стране очень много мест, до которых россияне не могут дотянуться, они видят их по телевизору, на фотографиях, но прийти невозможно. Наша задача дать россиянам увидеть страну, а бизнесу дать возможность создать для этого соответствующую инфраструктуру, — рассказал председатель Комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Госдумы СовФеда РФ Сангаджи Тарбаев.

Деловую программу первого дня продолжили дискуссии профессионалов отрасли, включая представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. Далее инструкторы команд горных курортов Евразии продемонстрируют свое мастерство катания на показательных спусках на трассе "Мужской Олимпийский спуск" (1600 м.). В деловой программе этого дня — круглый стол на тему "Совместное развитие горного туризма в странах Евразии". Основные пути сотрудничества и проблемы взаимодействия обсудят руководители ведущих горных курортов Евразии. В качестве спикеров выступят: генеральный директор горного курорта "Шымбулак" (Казахстан) Ринат Абдрахманов, генеральный директор горного курорта "Амирсой" (Узбекистан) Саидвали Саидходжаев, председатель совета директоров горного курорта "Шахдаг" (Азербайджан) Рустам Наджафов, генеральный директор горного курорта Майлер (Армения) Тигран Арутюнян и генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" (Россия) Александр Белокобыльский. В ходе этого дня фестиваля также планируется несколько интерактивных лекций Корпоративного университета Евразийского Альянса горных курортов на темы: "Концепция глобальной безопасности: маркетинг и сервисы", "Маркетинг впечатлений", "Развитие компетенций". Завершит второй день фестиваля Вечер национальных кухонь стран Евразии.

15 марта в рамках фестиваля пройдут тематические мастер-классы и презентации курортов. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества проведет сессию "О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК".

Завершится фестиваль 16 марта, когда команды-участницы Евразийского Альянса Горных курортов подведут итоги своей работы и обсудят дальнейшие стратегические планы.