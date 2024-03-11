Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В прокат выходит комедия "Герой наших снов" с Николасом Кейджем
Почему нельзя закрывать межкомнатные двери в доме с кошкой
Запеканка из шпината, феты и артишоков: лучшая еда для обеда
Молдавский искусственный интеллект научился делать вино
Дизайнер Наз Маер назвал стильный аксессуар на весну
Садовница Ольга Пряникова рассказала об опыте посадки сидератов
Микробиологи протестировали безопасность мыла при совместном использовании
Эксперт назвал опасность конденсата в автомобиле
Спреи для волос с UV-фильтрами
Новый туристический поезд "Жигулёвские выходные": откройте для себя Самарскую область с "РЖД"

Туристический поезд "Жигулёвские выходные" запускается "РЖД"

Туризм

Компания "РЖД" презентовала свой новый туристический поезд под названием "Жигулёвские выходные", который стартует из Москвы в Самарскую область с Казанского вокзала 27 апреля в 20:50 и вернется обратно в Москву 30 апреля в 11:40.

В этой поездке предусмотрены экскурсии по достопримечательностям Самарской области, включая Жигулёвские горы, музей "Самара Космическая", бункер Сталина и набережные Самары и Тольятти.

Кроме того, "РЖД" ранее объявили о запуске нового уникального маршрута для путешественников, проходящего через Кавказ. Этот маршрут предоставит возможность московским пассажирам насладиться красотой Кавказа, включая посещение Черкесска, Нальчика, Грозного и Дербента. Поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы 9 мая в 20:50 и вернется обратно в столицу 11 мая в 11:40.

Представитель "РЖД" подчеркнул, что эти инициативы направлены на стимулирование туризма в регионах России и создание условий для более комфортного и увлекательного отдыха для граждан. Он также призвал всех заинтересованных не упустить возможность принять участие в этих поездках.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Акушер-гинеколог Негорелова рассказала, когда нужно вызывать скорую при болях внизу живота
Туристический поезд "Жигулёвские выходные" запускается "РЖД"
В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами
Киберспортсмен Solo назвал команду Team Falcons по Dota 2 дикой
Как встать на учет самозанятому через Госуслуги
Рената Литвинова возмутилась итогами "Оскара-2024"
Во Франции объяснили, зачем президенту Макрону нужна война с Россией на Украине
Сергея Безрукова обрадовал подарок жены на годовщину свадьбы
Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов поссорился с подростками в подземке
Почему два-три лишних килограмма никак не уходят и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников