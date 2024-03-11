Новый туристический поезд "Жигулёвские выходные": откройте для себя Самарскую область с "РЖД"

Туристический поезд "Жигулёвские выходные" запускается "РЖД"

Компания "РЖД" презентовала свой новый туристический поезд под названием "Жигулёвские выходные", который стартует из Москвы в Самарскую область с Казанского вокзала 27 апреля в 20:50 и вернется обратно в Москву 30 апреля в 11:40.

В этой поездке предусмотрены экскурсии по достопримечательностям Самарской области, включая Жигулёвские горы, музей "Самара Космическая", бункер Сталина и набережные Самары и Тольятти.

Кроме того, "РЖД" ранее объявили о запуске нового уникального маршрута для путешественников, проходящего через Кавказ. Этот маршрут предоставит возможность московским пассажирам насладиться красотой Кавказа, включая посещение Черкесска, Нальчика, Грозного и Дербента. Поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы 9 мая в 20:50 и вернется обратно в столицу 11 мая в 11:40.

Представитель "РЖД" подчеркнул, что эти инициативы направлены на стимулирование туризма в регионах России и создание условий для более комфортного и увлекательного отдыха для граждан. Он также призвал всех заинтересованных не упустить возможность принять участие в этих поездках.