Безопасные полеты: россияне выбирают Аэрофлот среди авиакомпаний

Более 40% российских граждан указали на "Аэрофлот" как авиаперевозчика с самыми безопасными самолетами, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), как сообщает ТАСС.
Второе место по безопасности воздушных судов заняла авиакомпания S7 Airlines, о которой высказались 10% респондентов. Третье место досталось "Победе", лоукостеру, о котором упомянули 4% опрошенных.
Три процента опрошенных считают самыми безопасными пассажирскими лайнерами Utair, Turkish Airlines и "Уральские авиалинии". Еще два процента респондентов упомянули Emirates.
Аналитики добавили, что за последние два-три года каждый третий россиянин путешествовал самолетом с различными авиакомпаниями. Из них 22% совершили не более трех полетов, а каждый десятый (10%) — четыре и более.
Также отмечается, что чаще всего отечественные туристы выбирали рейсы "Аэрофлота" (45%), "Победы" (28%) и S7 Airlines (25%).
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