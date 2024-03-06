Безопасность перевозки домашних питомцев: что нужно знать перед путешествием

После трагической гибели пса Фрэнка туристам советуют воздержаться от перевозки мопсов в самолете

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

История о смерти мопса по имени Фрэнк во время перелета из Пхукета в Санкт-Петербург, произошедшая в багажном отсеке самолета компании "Аэрофлот", стала предметом обсуждения среди туристов уже в течение четырех дней. Общественный интерес к данному случаю вынудил авиакомпанию выпустить сегодня пресс-релиз о своих достижениях в транспортировке домашних животных за 2023 год. По данным пресс-службы, в прошлом году авиаперевозчик доставил к месту назначения 135,9 тысячи четвероногих пассажиров, что на треть больше, чем в предыдущем году. Важно отметить, что лишь каждое четвертое животное было помещено в багажный отсек, в то время как большинство пассажиров были мелкими и могли поместиться в переносках под креслом (весом до 8 кг). Более 800 владельцев воспользовались платной услугой, позволяющей разместить своего питомца на соседнем кресле, при условии, что вес животного с переноской не превышает 15 кг. Однако владельцы Фрэнка, как утверждают, пытались приобрести место для своего питомца, но, к сожалению, он не соответствовал нормам.

Фото: https://lafoy.ru/

По словам хозяев, их мопс замерз во время перелета. Тем не менее, авиакомпания сообщила, что проведенная проверка на борту самолета исключила обморожение как причину смерти. Температура в багажном отсеке была поддержана на уровне 21-22 градусов.

В обсуждении этого случая активно участвуют ветеринары и опытные собаководы, которые напоминают о том, что мопсы относятся к группе риска и перелеты для них крайне нежелательны из-за особенностей дыхательной системы, что может привести к серьезным осложнениям, вплоть до задыхания.

Эта проблема также относится к ряду других пород собак, включая пекинеса, ши-тцу, боксера, чихуахуа, чау-чау, шарпея, бульдога и грифона, все они подвержены риску при перелетах. Однако мопсы особенно уязвимы и часто страдают от сердечных проблем, что может привести к смертельному исходу под воздействием стресса и перенапряжения.

Многие перевозчики ввели ограничения на перевозку таких пород из-за этих рисков. Среди обсуждающих возникла версия о том, что турист мог незаконно взять мопса с собой, не указав его настоящую породу. Однако это предположение было опровергнуто, поскольку "Аэрофлот" действительно снял запрет на перевозку брахицефалов еще в 2021 году.

Многие туристы винят хозяев Фрэнка, подозревая, что они взяли собаку с собой в Таиланд ради развлечения на короткий отпуск. Однако стоит учитывать, что Денис и Анастасия проживали в Таиланде уже год, и оставить питомца на такой долгий срок или передать его кому-то на передержку было крайне сложно. Более того, разлучиться с близким членом семьи на такой длительный период казалось невозможным.