Тайна гибели мопса на борту: расследование авиакомпании Аэрофлота

После гибели мопса на рейсе из Пхукета в Петербург, следственный комитет приступил к проверке событий

Расследование в сфере транспорта проясняет обстоятельства гибели мопса, который находился в багажном отсеке рейса "Аэрофлота" в пути в Петербург. Представители авиакомпании утверждают, что были созданы все условия для безопасной перевозки животного.

Фото: https://lafoy.ru/

Согласно информации, полученной от "Фонтанки" 1 марта, Западное межрегиональное следственное управление по транспорту СКР проводит предварительное расследование по данному случаю.

"Аэрофлот" уже провел внутреннее расследование и опроверг версию хозяев мопса о переохлаждении животного. По мнению компании, причиной смерти могли стать особенности породы, которая плохо переносит авиаперелеты. Они заявляют, что во время полета в багажном отсеке, где находился только этот мопс, температура была поддержана на уровне 21-22 ℃.

По утверждениям владельцев, перед посадкой 5-летний Фрэнк чувствовал себя здоровым и бодрым. Они готовы были оплатить место в салоне для него, но оказалось, что вес животного превышал допустимый. Он успешно перенес путешествие в Таиланд из Москвы, но не выдержал 11-часового перелета в Петербург.

Пресс-служба авиакомпании заявила, что обратилась к операторам аэропортов для получения подробной информации о всех этапах транспортировки животного на борт и с борта самолета.