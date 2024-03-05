Города Европы: туристов в 30 раз больше, чем жителей

Самые перенаселенные Европейские города

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Названы наиболее перенаселенные города Европы, где количество туристов превышает численность местных жителей в 30 раз. Исследование, проведенное командой Holiday, выявило наиболее переполненные туристами города.

Фото: www.pexels.com by Взрыв is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Лидером списка стал хорватский курорт Дубровник, где на каждого местного жителя приходится целых 36 туристов. Особенно страдает Старый город, где введен запрет на катание по улицам с чемоданами из-за интенсивного шума. Венеция также входит в число наиболее перенаселенных городов, где на одного жителя приходится 21 турист. Город активно борется с овертуризмом, и его включили в список УНЕСКО городов, находящихся под угрозой исчезновения.

Брюгге, также богатый старинной архитектурой и каналами, испытывает аналогичные проблемы с переполнением туристами, где на каждого местного жителя приходится также 21 посетитель. То же самое соотношение наблюдается и на греческом острове Родос. Однако после страшных летних пожаров эксперты предполагают возможные изменения в ситуации.

Рейкьявик, несмотря на свое отдаленное положение и суровую северную природу, также подвержен овертуризму. Столица Исландии быстро становится одной из главных "горячих точек" Европы, где на одного местного приходится 16 туристов. В январе страна вновь ввела туристический налог.

Флоренция, Италия, также страдает от перенаселения туристами, где на каждого местного приходится 13 посетителей. Ираклион, столица острова Крит, Греция, также имеет аналогичное соотношение в среднем по 13 туристов на каждого местного жителя, особенно в летний сезон.

Амстердам также борется с проблемой "алкотуризма", с числом туристов, превышающим количество местных жителей в 12 раз. Местные жители не только высказывают протесты, призывая туристов "убираться", но и поддерживают введение высокого туристического налога. В Дублине, столице Ирландии, на каждого жителя приходится 11 туристов, хотя обсуждение введения туристического налога пока только началось.

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