Опасности на борту: какие действия пассажиров стоит избегать во время полета

Стюардесса выделила одно опасное действие пассажиров на борту самолета

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из стюардесс авиакомпании American Airlines предупредила о опасности определенного поведения пассажиров на борту самолета, которое может привести к серьезным травмам. Она высказала свое мнение в интервью для Business Insider.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По мнению стюардессы по имени Лея, важно не пристегивать ремень безопасности на кресле самолета на ногах. Она пояснила, что во время турбулентности это не обеспечивает должной защиты от травм.

"Это очень плохая идея. Если возникнет необходимость в эвакуации, ремень на ногах может стать серьезным помехой", — подчеркнула она.

Другая стюардесса поделилась советами для пассажиров никогда не носить шорты на борту. По словам стюардессы по имени Шер, существует множество причин избегать шорт во время полета. Прежде всего, она отметила, что в самолете может быть прохладно для такой одежды.