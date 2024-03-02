Экономия на путешествиях по России: советы от вице-президента РСТ, Дмитрия Горина

Дмитрий Горин: методы экономии при путешествиях по территории России

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), поделился некоторыми методами экономии при путешествиях по России. Он отметил, что одним из способов сэкономить является планирование поездки заранее или воспользоваться пакетными предложениями от туркомпаний.

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Горин отметил, что туркомпании предлагают разнообразные направления для путешествий, включая популярные маршруты по:

Краснодарскому краю

Москве

Санкт-Петербургу

Калининградской области

Русскому Северу

Байкалу

Дальнему Востоку

Он также отметил, что цены на путешествия могут возрастать из-за инфляции и роста затрат, но путешественники могут сэкономить, если заранее планируют свою поездку и выбирают турпакеты. Горин подчеркнул, что туристические пакеты обычно включают в себя перевозку, проживание в отеле, а также экскурсии и трансфер.

Горин заключил, что экономия при путешествиях достигается благодаря организованному туризму и пакетным предложениям от туркомпаний, которые обеспечивают возможность организации путешествий.

"Среди востребованных видов туризма сейчас есть оздоровительный туризм, который включает посещение термальных источников, а также активный туризм, такой как горнолыжный сезон."

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