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Экономия на путешествиях по России: советы от вице-президента РСТ, Дмитрия Горина

Дмитрий Горин: методы экономии при путешествиях по территории России

1:14
Туризм

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), поделился некоторыми методами экономии при путешествиях по России. Он отметил, что одним из способов сэкономить является планирование поездки заранее или воспользоваться пакетными предложениями от туркомпаний.

Дмитрий Горин: методы экономии при путешествиях по территории России
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Горин отметил, что туркомпании предлагают разнообразные направления для путешествий, включая популярные маршруты по:

  • Краснодарскому краю
  • Москве
  • Санкт-Петербургу
  • Калининградской области
  • Русскому Северу
  • Байкалу
  • Дальнему Востоку

Он также отметил, что цены на путешествия могут возрастать из-за инфляции и роста затрат, но путешественники могут сэкономить, если заранее планируют свою поездку и выбирают турпакеты. Горин подчеркнул, что туристические пакеты обычно включают в себя перевозку, проживание в отеле, а также экскурсии и трансфер.

Горин заключил, что экономия при путешествиях достигается благодаря организованному туризму и пакетным предложениям от туркомпаний, которые обеспечивают возможность организации путешествий.

"Среди востребованных видов туризма сейчас есть оздоровительный туризм, который включает посещение термальных источников, а также активный туризм, такой как горнолыжный сезон."

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Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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