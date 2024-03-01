Летние пляжные туры в Дагестан: начальная стоимость от 17 000 для двоих

Согласно заявлению экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость пляжных туров на пару в Дагестане в летний период 2024 года начинается от 17 тысяч рублей.
Например, компания "Интурист" предлагает семидневный отдых с проживанием в гостевом доме за такую же сумму, однако стоимость не включает расходы на авиаперелет.
Похожие условия предоставляются компанией "Мультитур" с проживанием в отеле "Океан" за 47 тысяч рублей (без питания и перелета), а также у Pegas Touristik, где поездка на семь дней обойдется в 53 тысячи рублей для двоих с вылетом из Москвы. Одно из самых дорогих предложений идет от Coral Trave - пребывание в гостинице Venerdi Marina за 103 тысячи рублей без учета перелета и питания.
По данным Pegas Touristik, на текущий момент доступны гарантированные номера для бронирования во многих отелях Дагестана. Тем не менее, по мнению АТОР, к середине весны обычно все места в наиболее популярных отелях уже раскупаются.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.