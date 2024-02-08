Российское молоко - невкусное: турист из Новой Зеландии попробовал его и ужаснулся

Новозеландский турист раскритиковал вкус российского молока и отказался его пить

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Новой Зеландии, побывавший в России, был поражён различием во вкусе молочных продуктов между странами. Привыкший к качеству молочной продукции на родине, он не оценил российские аналоги и временно отказался от употребления молока во время своего пребывания в России.

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Как сообщает издание Турпром, он подчеркнул выдающееся качество молока в Новой Зеландии и рекомендовал наслаждаться местной продукцией. Различия во вкусе молока обусловлены несколькими факторами, такими как качество кормления животных, их породы, методы обработки молока и условия хранения.

В Новой Зеландии молоко получают от коров, находящихся на свободном выпасе, что отличается от условий содержания животных в России, где часто используется сено и зависимость от региональных условий может быть высока.