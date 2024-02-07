Посол Борисенко сообщил, что Египет в 2023 году посетили 1,2 миллиона туристов из России

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошлом году около 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет, как сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко в интервью РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Rom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отметил, что эти цифры не являются рекордными. Напомнил, что рекорд по числу посетивших Египет россиян был установлен в 2014 году и составил 3,3 миллиона человек.

Борисенко подчеркнул, что сотрудничество с египетскими коллегами направлено на преодоление проблем, мешающих увеличению туристического потока из России. Он отметил, что многие россияне любят Египет и с радостью посещают его, поэтому ведётся работа по решению логистических проблем.

Тем временем, в этом году число туристов, проведших январь в поездках по России, выросло на 6%, достигнув 73%. Москва оказалась самым популярным городом для путешествий в январе, с 26,6% от всех отельных бронирований, за ней следует Санкт-Петербург, с 13,4%, и на третьем месте — Сочи, с 9,0%.

Ранее было определено, что лето — лучшее время для бронирования путешествий.