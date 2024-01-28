Россиянка сравнила Шри-Ланку с Анапой: "Нет стильных людей с красивыми телами"

26-летняя россиянка, побывавшая с мужем на Шри-Ланке во время новогодних каникул, поделилась своими впечатлениями, назвав остров "Анапой".
Она отметила, что, несмотря на более дешевые авиабилеты, стоимость проживания на острове оказалась высокой.
"Не знаю, где люди находят тут низкие цены. Мы жили в городах Велигама и Мирисса, там абсолютно не было дешевого жилья. Конечно, это может быть связано с Новым годом, и мы не были в Унаватуне, Хиккадуве, туда очень часто ездят русские. Но у меня есть подозрение, что там такие же цены", — отметила россиянка.
В сравнении с Бали, девушка отметила отсутствие стильных людей с красивыми телами на Шри-Ланке и описала атмосферу курортов, сравнив ее с российским городом Анапой.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.