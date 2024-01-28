Россиянка сравнила Шри-Ланку с Анапой: "Нет стильных людей с красивыми телами"

Россиянка сравнила Шри-Ланку с Анапой

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

26-летняя россиянка, побывавшая с мужем на Шри-Ланке во время новогодних каникул, поделилась своими впечатлениями, назвав остров "Анапой".

Фото: Wikipedia by A.Savin is licensed under FAL

Она отметила, что, несмотря на более дешевые авиабилеты, стоимость проживания на острове оказалась высокой.

"Не знаю, где люди находят тут низкие цены. Мы жили в городах Велигама и Мирисса, там абсолютно не было дешевого жилья. Конечно, это может быть связано с Новым годом, и мы не были в Унаватуне, Хиккадуве, туда очень часто ездят русские. Но у меня есть подозрение, что там такие же цены", — отметила россиянка.

В сравнении с Бали, девушка отметила отсутствие стильных людей с красивыми телами на Шри-Ланке и описала атмосферу курортов, сравнив ее с российским городом Анапой.