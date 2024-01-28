Знаменитая авиакомпания Европы, на которой много летали россияне, обанкротилась

Air Malta обанкротилась из-за финансовых трудностей и отказа поддержки со стороны ЕС

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из популярных авиакомпаний для российских туристов, мальтийский национальный перевозчик Air Malta, обанкротился из-за финансовых трудностей и отклонения запроса на поддержку со стороны Европейского Союза.

Фото: Wikipedia by Aero Icarus from Zürich is licensed under CC BY-SA 2.0

Страна приняла решение о прекращении деятельности авиакомпании после длительных переговоров. Последний рейс Air Malta запланирован на 31 марта 2024 года, а её постепенно должна сменить новая авиакомпания KM Malta Airlines, обслуживающая 17 аэропортов Европы.

КМ Malta Airlines планирует привлечь частных инвесторов через выпуск акций или стратегическое партнерство. Это решение отражает сложную ситуацию в авиационной индустрии, вызванную финансовыми трудностями, вызванными пандемией и другими факторами.