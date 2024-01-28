Знаменитая авиакомпания Европы, на которой много летали россияне, обанкротилась

Одна из популярных авиакомпаний для российских туристов, мальтийский национальный перевозчик Air Malta, обанкротился из-за финансовых трудностей и отклонения запроса на поддержку со стороны Европейского Союза.
Страна приняла решение о прекращении деятельности авиакомпании после длительных переговоров. Последний рейс Air Malta запланирован на 31 марта 2024 года, а её постепенно должна сменить новая авиакомпания KM Malta Airlines, обслуживающая 17 аэропортов Европы.
КМ Malta Airlines планирует привлечь частных инвесторов через выпуск акций или стратегическое партнерство. Это решение отражает сложную ситуацию в авиационной индустрии, вызванную финансовыми трудностями, вызванными пандемией и другими факторами.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.