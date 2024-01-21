Не искушайте судьбу в отелях, захватите с собой это средство, чтоб обработать номер перед заселением

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытные путешественники всегда носят с собой особый раствор, который может быть полезен в странах, где качество обслуживания не всегда соответствует ожиданиям.

Фото: flickr. com by Alexander Plushev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот совет будет особенно полезен для тех, кто часто останавливается в отелях, будь то в отпуске или по работе, чтобы обеспечить свою безопасность.

Вопрос, с которым никто не застрахован и о котором нельзя быть полностью уверенным, — это наличие клопов. Даже в самых престижных отелях могут встретиться эти неприятные насекомые. В американских отелях они становятся особенной проблемой.

Клопы — мелкие насекомые, способные питаться кровью животных и человека. Их небольшие размеры позволяют им скрываться в узких щелях и выживать продолжительное время без еды.

Как защититься от клопов в отелях

Чтобы обезопасить себя в незнакомом отеле, опытные путешественники рекомендуют использовать раствор, приготовленный из обычного медицинского спирта и бутылочки с распылителем.

Перед заселением в отель, обработайте этим раствором мебель, матрас, кровать и другие предметы в комнате. Подождите, пока спирт высохнет, и повторите процедуру несколько раз, чтобы уничтожить яйца клопов.

Не забывайте просить персонал отеля регулярно менять постельное белье.