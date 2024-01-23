Фекалии кругом: туристы рассказали, что творится в парках Диснея

В парках Диснея появилась нелицеприятная проблема — туристы, ожидая в очереди к аттракционам, оставляют "следы" в буквальном смысле.
Сотрудники парка подтвердили факты, отметив, что подобные инциденты происходят довольно часто. Причины в том, что дети, не в состоянии сдерживать естественные потребности, оказываются в очередях, которые могут быть довольно долгими.
Сотрудники дали советы туристам, включая возможность попросить соседей "караулить" место, пока вы уходите в туалет, или обратиться за помощью к сотрудникам парка.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.