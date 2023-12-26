По подсчётам аналитиков "Авиасейлс", 30 декабря станет самым загруженным предновогодним днём в аэропортах Москвы, пишут РИА Новости во вторник.
Трафик через столичные воздушные гавани превысит среднедневной декабрьский на 70%, уточняется в сообщении.
По загрузке аэропорты распределятся так:
В предпоследний день уходящего года москвичи собираются в основном в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минводы и Ереван.
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