Назван самый загруженный день в московских аэропортах

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

По подсчётам аналитиков "Авиасейлс", 30 декабря станет самым загруженным предновогодним днём в аэропортах Москвы, пишут РИА Новости во вторник.

Фото: Группа DME

Трафик через столичные воздушные гавани превысит среднедневной декабрьский на 70%, уточняется в сообщении.

По загрузке аэропорты распределятся так:

Шереметьево — 43% всех вылетов из Москвы; Внуково — 31%; Домодедово — 24%; Жуковский — 2%.

В предпоследний день уходящего года москвичи собираются в основном в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минводы и Ереван.

А где россияне предпочитают отдыхать в новогодние каникулы, рассказали ранее в Российском союзе туриндустрии.