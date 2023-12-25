Продажи новогодних туров за рубеж увеличились на 15-30% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в Российском союзе туриндустрии.
По данным РСТ, растёт спрос и на авиабилеты, и бронирование отелей.
"Средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30% в зависимости от направления. В топ-5 у большинства туроператоров входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка", — уточнил вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.
Россияне больше стали ездить и в соседние страны — Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан, и даже в европейские, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения.
По словам Горина, российские туристы уже приспособились к изменившимся условиям.
"Новогодние продажи демонстрируют дальнейшую адаптацию потребителей к ситуации, которую мы увидели в 2022 году. В начале года ожидания на рынке были более сдержанные", — признался он.
Генеральный директор сети "Магазин горящих путёвок" Сергей Агафонов оценил рост новогодних продаж в своей компании в 30%. Все направления порадовали туроператоров, кроме Египта, от которого ожидали большего.
"Хотя направление в нашей сети лидирует по объёмам, спрос оказался слабее заявленной перевозки. Сейчас туроператоры вынуждены снижать цены", — посетовал Агафонов.
Топ его сети такой:
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.