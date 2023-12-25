Продажи новогодних туров за рубеж выросли на 15-30%

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Продажи новогодних туров за рубеж увеличились на 15-30% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в Российском союзе туриндустрии.

Фото: Sputnik by Туран Салджы

По данным РСТ, растёт спрос и на авиабилеты, и бронирование отелей.

"Средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30% в зависимости от направления. В топ-5 у большинства туроператоров входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка", — уточнил вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

Россияне больше стали ездить и в соседние страны — Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан, и даже в европейские, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения.

По словам Горина, российские туристы уже приспособились к изменившимся условиям.

"Новогодние продажи демонстрируют дальнейшую адаптацию потребителей к ситуации, которую мы увидели в 2022 году. В начале года ожидания на рынке были более сдержанные", — признался он.

Генеральный директор сети "Магазин горящих путёвок" Сергей Агафонов оценил рост новогодних продаж в своей компании в 30%. Все направления порадовали туроператоров, кроме Египта, от которого ожидали большего.

"Хотя направление в нашей сети лидирует по объёмам, спрос оказался слабее заявленной перевозки. Сейчас туроператоры вынуждены снижать цены", — посетовал Агафонов.

Топ его сети такой:

Египет — свыше 30%, Таиланд — 23,3%, ОАЭ — 10,2%, Турция — 8%, Куба — 6,6%.