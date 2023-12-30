Малайзия, страна с богатой природой и удивительными культурными сокровищами, предлагает уникальные приключения для туристов. Национальный парк Мулу в Сараваке с Оленьей пещерой, второй по величине в мире, впечатляет своей масштабностью и уникальной архитектурой, напоминающей профиль Авраама Линкольна.
Исследование пещер Ниа в Мири раскрывает тайны древнейших цивилизаций с артефактами искусства и палеолитическим черепом возрастом более 40 000 лет. Пещеры Wind и Fairy в городе Бау впечатляют своей сложной конструкцией, напоминающей пчелиные соты.
Нагорье Камерон, с его прохладными зелеными холмами и бескрайними чайными плантациями, станет настоящим чайным райем. Посещение чайной плантации в Нагорье Камерон, включенное в программу тура "Классическая Малайзия", предоставляет уникальную возможность насладиться ароматным чаем, расслабиться и наслаждаться красотой природы.
Прокладывая свой путь по Малайзии, не забудьте об этих удивительных местах, где природа и культура переплетаются, создавая неповторимые впечатления.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.