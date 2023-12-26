Безопасность на горной стоянке: важные моменты для туристов

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

На горных стоянках важно соблюдать меры безопасности для комфортного пребывания. В случае неожиданного изменения погоды или других факторов, требующих привала, учтите следующие аспекты:

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Выбор места для палатки:

Останавливайтесь у пригорков, кустарников или деревьев для защиты от ветра, снегопада и дождя.

Избегайте подножья скал, углублений и русел рек, чтобы избежать возможного камнепада или наводнения.

Безопасный костёр:

Разводите костёр вдалеке от палатки и других горючих материалов.

Избегайте использования горючих жидкостей для розжига, предпочитая спички или подобные средства.

Соблюдение правил поведения:

Не удаляйтесь от палатки, особенно в непредсказуемых погодных условиях.

Не ходите по одному, сохраняйте близость с попутчиками.

Избегайте купания в необозримых местах, неодобренных проводником, особенно ночью.

Воздерживайтесь от употребления спиртных напитков в горах, чтобы поддерживать высокую концентрацию.

Утилизация мусора:

Собирайте весь мусор и уносите его с собой, поддерживая экологически чистые практики.

Соблюдение этих правил поможет вам поддерживать безопасные условия на горных стоянках и сделает ваше пребывание в горах более комфортным и безопасным.