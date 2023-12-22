Сервис путешествий Cheapair провел исследование, разоблачив популярный среди туристов миф о влиянии очистки истории поиска браузера на цены на авиабилеты.
Специалисты подчеркнули, что авиакомпании не могут мониторить поисковые запросы пользователей и устанавливать цены в зависимости от них. Вместо этого основным фактором, влияющим на стоимость билета, является близость к дате рейса. Сразу после появления билетов в продаже тарифы на них изменяются не менее 49 раз.
Cheapair рекомендует приобретать билеты с вылетом в середине недели, поскольку они оказываются наиболее доступными. По данным исследования, полет в среду экономит путешественникам почти 9,2 тысячи рублей по сравнению с воскресеньем, которое признано самым дорогим днем для авиаперелетов.
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