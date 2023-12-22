Тарифы на авиабилеты могут меняться не менее 49 раз

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис путешествий Cheapair провел исследование, разоблачив популярный среди туристов миф о влиянии очистки истории поиска браузера на цены на авиабилеты.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Специалисты подчеркнули, что авиакомпании не могут мониторить поисковые запросы пользователей и устанавливать цены в зависимости от них. Вместо этого основным фактором, влияющим на стоимость билета, является близость к дате рейса. Сразу после появления билетов в продаже тарифы на них изменяются не менее 49 раз.

Cheapair рекомендует приобретать билеты с вылетом в середине недели, поскольку они оказываются наиболее доступными. По данным исследования, полет в среду экономит путешественникам почти 9,2 тысячи рублей по сравнению с воскресеньем, которое признано самым дорогим днем для авиаперелетов.