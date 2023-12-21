"Бандиты на шоссе": слон вытребовал себе еду у перепуганных туристов

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Яла — национальном парке на Шри-Ланке — туристов атаковал слон, повреждая боковое стекло и создавая опасную ситуацию.

Фото: Own work by RuchiraRandana is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Семейная пара из Австралии, находившаяся в арендованном автомобиле, заметила слона по дороге к храмовому комплексу Ситулпавва и решила остановиться, чтобы лучше рассмотреть животное.

Однако слон решил принять это за приглашение и подбежал к машине, разбив боковое стекло бивнем. Водитель, чье авто заглохло, не смог вовремя уехать. Пока они стояли, животное начало обнюхивать их и искать съестное.

Семье удалось предложить слону остатки еды, что, вероятно, спасло им жизнь. После угощения слон удалился. Событие проиллюстрировало новый тренд туристов в парке — подкармливание диких животных для привлечения их внимания и создания эффектных фотографий.

Размещенное в соцсетях видео вызвало различные отзывы. Некоторые считают шри-ланкийских слонов "бандитами на шоссе", другие напоминают, что приучение диких животных к получению еды от людей недопустимо, в то время как третьи выражают восхищение за спокойствие семьи перед огромным слоном.