Эксперты по туризму рассказали о доступных для россиян горнолыжных курортах этой зимой

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты по туризму объяснили, на каких горнолыжных курортах можно отдохнуть этой зимой.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев рассказал, что на горнолыжные курорты в Европе россиянам попасть непросто. Туда нет прямых рейсов, к тому же могут возникнуть трудности с перевозкой снаряжения для отдыха.

Ранее сообщалось, что на "Роза Хутор" стартует зимний сезон.

Эксперт Дмитрий Горин отметил, что российские туристы могут столкнуться с проблемами в сфере платежей, так как в Европе российские карты не работают.

Специалисты в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендуют обратить внимание на горнолыжные курорты, расположенные в Турции, ОАЭ, Грузии. Азербайджане, Армении.

В России популярностью пользуются курорты Северного Кавказа и Краснодарского края.