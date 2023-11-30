На "Роза Хутор" стартует зимний сезон

Курорт "Роза Хутор" открывает горнолыжные трассы для катания раньше запланированного.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому курорт готов открыть их для катания уже 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2320 м. т. е. с Роза Пик и до 1600 метров над уровнем моря.

В зимнем сезоне 2023/24 курорт вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную и туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп. При этом курорт продолжает совершенствовать их качество. В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга. Более удобными для катания станут трассы Змейка, Тритон, Горизонт (ниже Stash Парка).

Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт "Роза Хутор" с ГК Альпика-сервис. Подобное решение позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов "Роза Хутор" и ГК "Альпика-сервис" кататься по трассам сразу двух курортов.

В предстоящем сезоне гости "Роза Хутор" смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, проведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе и для новичков. Для маленьких гостей также организовано обучение — весь зимний сезон на курорте будут работать детские горнолыжные кемпы, клуб "Егорка" доступен детям уже с 3 лет. В этом сезоне занятия с юными райдерами будет проходить не только по горным лыжам, но и сноуборду. Тренировки проходят на отдельном склоне, под присмотром инструкторов, сертифицированных именно по детскому обучению. Начиная с 6 января каждую субботу для детей в возрасте с 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду на Кубок "Хуторенок". Для маленьких гостей курорта также продолжат работать детские развлекательные клубы. Удобно, что все горнолыжное оборудование для детей и взрослых на курорте "Роза Хутор" можно взять напрокат.

Курорт вновь предложит широкий спектр программ обучения и для взрослых, в том числе индивидуальные — "Личный гид" и "ВИП-инструктор". Они позволят быстро и безопасно освоить или усовершенствовать навыки катания на горных лыжах/сноуборде, а также пользоваться канатными дорогами в любой период без ожидания. Только на "Роза Хутор" действует уникальная программа "Рассвет на трассе". В нее входит подъем на Роза Пик для встречи восхода солнца, возможность первыми протестировать свежий "вельвет" на трассах и гастрономический завтрак в одном из самых популярных ресторанов курорта — "Высота 2320".

В преддверии нового зимнего сезона на "Роза Хутор" реновируется не только горнолыжная, но и отельная инфраструктура. Так, например, на курорте под новым брендом Эрбелия от Васта продолжит работать 4* отель в Роза Долине (бывший Меркюр). В связи с переименованием и сменой управляющей компании проведен полный ребрендинг, реновация лобби и интерьеров ресторана отеля с внедрением элементов нового дизайна. Смена названия никак не влияет на исполнение обязательств отеля перед гостями и партнерами. Все они будут соблюдены в полной мере. Сохраняется также уровень 4 звезды и соответствующий спектр услуг, которые сформированы таким образом, что любая категория гостей курорта получит комфортный отдых и незабываемые впечатления. Для постоянных гостей отеля сохранены лучшие условия и привилегии.

В зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Для любителей гастрономического туризма курорт предлагает десятки ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. Стоит отметить новый ресторан классической итальянской кухни Пастория-1600 и ресторан высокой кухни "Дичь" в Горной Олимпийской деревне, в котором планируется проводить специальные ужины в исполнении знаменитых шеф-поваров.

Продолжат работать такие круглогодичные аттракционы как родельбан, оснащенный теперь яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты. С 1 декабря на курорте начнет работать семейный каток в Ледовом дворце (Роза Долина).

Отдыхающие также смогут покататься не только на собачьих упряжках в Хаски-хутор, но и спуститься по горнолыжным трассам на санях-тобогганах. Эта новая услуга включает их прокат, час катания по зеленым трассам Б-52 и Шале (2 км.) с отметки 1350 м., и пользование канатными дорогами "Олимпия" и "Заповедный лес".

Впервые в этом зимнем сезоне на курорте будет работать Парк альпак "Пача Мама". Он открыт на высоте 1100 метров. Здесь для обитателей перуанских Анд создали специальную площадку с потрясающим видом на кавказские горы. Сейчас в парке содержится 21 альпака. Все животные были рождены в Перу, в Сочи прибыли из различных европейских питомников, прошли карантин и очень хорошо адаптировались. Альпака — не единственные обитатели "Пача Мама", здесь есть еще кролики породы "Французский баран" и редкие четырехрогие овечки. В парке гостей также ждут детская игровая площадка, фотозоны и арт-объекты. В зимнем сезоне здесь будет также открыто кафе перуанской кухни.

В ходе сезона на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов. Новый горнолыжный сезон по традиции откроет праздник — День "Роза Хутор". Во время новогодних и рождественских каникул будут работать рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза. Гостей ждут волшебные и тематические шоу для детей и взрослых, впервые — марафон Дедов Морозов, выступления ди-джеев и кавер-групп, а также гастрофестиваль.

Фестивальную программу сезона откроет молодежный Rosafest — с 27 января по 4 февраля. Ожидается также, что в феврале курорт примет Международные квалификационные соревнования по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier). Это самый важный российский старт 3 *** в рамках международного рейтинга соревнований FWT (Freeride World Tour). В марте планируется музыкально-спортивный фестиваль New Star Camp, а под занавес сезона, в апреле — самый веселый карнавал BoogelWoogel.

Как отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский,