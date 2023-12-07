Эксперт Абрамзон рассказал россиянам о способах экономии на новогодних путешествиях

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Евгений Абрамзон, директор по продукту "Яндекс Путешествия", предлагает способы экономии в новогодние праздники.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Он рекомендует заранее планировать поездку для повышения шансов на выгодные предложения, доступное размещение и транспорт.

Указывает на важность выбора оптимальных дат, например, более выгодных отправлений поезда 31 декабря или 1 января. Советует искать специальные предложения, особенно в период горнолыжного сезона, а также рассматривать общественный транспорт вместо аренды авто.