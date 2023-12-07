Евгений Абрамзон, директор по продукту "Яндекс Путешествия", предлагает способы экономии в новогодние праздники.
Он рекомендует заранее планировать поездку для повышения шансов на выгодные предложения, доступное размещение и транспорт.
Указывает на важность выбора оптимальных дат, например, более выгодных отправлений поезда 31 декабря или 1 января. Советует искать специальные предложения, особенно в период горнолыжного сезона, а также рассматривать общественный транспорт вместо аренды авто.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.