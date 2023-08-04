Турецкий отель выселил около 100 российских детей из-за проблем с оплатой проживания

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из турецких отелей в Кемере столкнулся с проблемой оплаты и выселил около ста российских детей. Подробности этой неприятной истории предоставлены порталом TourDom, ссылаясь на высказывания одной из матерей.

Фото: pixabay.com

Все началось 26 июля, когда дети прибыли на отдых в отель. Уже при заселении возникли проблемы: организаторы детского лагеря "Колибри", через которых были приобретены путёвки, не внесли оплату. Детей разместили, однако спустя несколько дней, 1 августа, персонал отеля прямо ночью разбудил всех и выставил на улицу.

Дети были вынуждены провести всю ночь в автобусе и на лавочках в парке, пока руководство "Колибри" не нашло им новый отель — Rios Latte Beach Hotel, куда удалось заселиться только к вечеру. Но и там их ждала неприятность: организатор опять не продлил проживание, и персонал отеля уведомил отдыхающих, что они обязаны освободить комнаты к 5 августа. По данным портала, у некоторых детей путёвки до 9 августа.

Известно, что в отеле находятся дети в возрасте от восьми лет, у которых мало наличных и нет обратных авиабилетов. Консульство России рекомендовало родителям обратиться в полицию. Как выяснилось, владельцем детского лагеря "Колибри" является индивидуальный предприниматель из Москвы.

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