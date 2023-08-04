На российско-финской границе в Карелии турпоток из РФ упал в 30 раз

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество российских туристов, желающих отправиться в Финляндию, на пограничном пункте "Куусамо-Суоперя" в Лоухском районе Карелии резко упало — за июль насчитали всего 165 человек.

Фото: cityfan.ru

Даже в прошлом году их количество было выше на треть, а четыре года назад число желающих пересечь российско-финскую границу было больше в 30 раз

"В "доковидные" времена, то есть в июле 2019 года, турпоток составлял более пяти тысяч путешественников", — сообщает karelinform.ru.

Судя по закрытию генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, которое останавливает свою деятельность 1 октября, число российских туристов продолжит сокращаться.

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