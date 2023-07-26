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Эксперт по биологическому оружию сообщил, почему никогда не следует плавать в бассейнах отелей одного популярного курорта

1:35
Туризм

Эксперт в области биологического оружия взял на себя рискованное исследование состояния бассейнов популярного курортного города Лас-Вегас. Результаты его работы оказались настолько шокирующими, что он сравнил качество воды с искусственных водоемов с настоящим "магазином ужасов", пишет Турпром.

Эксперт по биологическому оружию сообщил, почему никогда не следует плавать в бассейнах отелей одного популярного курорта
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON

Проведя анализ, эксперт обнаружил огромное количество метаболитов из человеческой мочи, фекалий, следов кокаина, кетамина и различных опиатов, а также аденовирусов и кампилобактеров в воде бассейнов Лас-Вегаса. Эти ужасающие результаты вызывают серьезные опасения для здоровья туристов, которые могут случайно попасть в контакт с загрязненной водой.

Эксперт предупреждает об обильном присутствии в бассейнах вредных веществ, которые являются серьезной угрозой для здоровья посетителей. Биологические загрязнители и наркотические вещества, обнаруженные в воде, могут привести к различным заболеваниям, включая передающиеся половым путем, а также вызвать неблагоприятные реакции у людей, которые могут непреднамеренно проглотить эту воду.

Чрезмерное хлорирование воды, как заявил эксперт, является причиной того, что бассейны не имеют неприятного запаха, несмотря на наличие такого высокого уровня загрязнения. Однако это не уменьшает опасности, скрытой в водах бассейнов. Скрывая проблемы, хлорирование создает ложное ощущение безопасности, а реальность оказывается куда страшнее.

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Чем можно заразиться в бассейне
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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