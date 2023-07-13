Эксперт по туризму Мельник рассказал: какие страны закрыли границы для россиян

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для россиян закрыт въезд во все страны Балтии, которые нелояльны по отношению к России. Не пускают к себе граждан РФ Латвия, Литва, Эстония. Какие ещё страны стали недоступны для российских туристов, рассказал эксперт Николай Мельник в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: pxhere. com

Действуют эти ограничения и в Финляндии, но туда въезд всё-таки возможен через территорию Норвегии. Такие же ограничения на въезд россиян действуют в Польше, добавил собеседник издания.

По мнению Мельника, запрет Финляндии на въезд для россиян принесёт больше проблем европейской стране, чем России.

Эксперт отметил, что с проблемами въезда также столкнутся российские студенты и граждане, которые планировали личный визит к своей семье. Совсем скоро к Финляндии начнут присоединяться другие страны Европы, которые полностью закроют въезд на свою территорию для россиян, считает он.

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