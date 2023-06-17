Финский пограничник забыл поставить туристке из России штамп о выезде в паспорте

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

У россиян после введения ограничений для них на въезд в Шенгенскую зону осталась возможность проезда через Финляндию транзитом. Однако туристы постоянно подвергаются дополнительным проверкам со стороны финских пограничников. Об этом пишет "ТурДом".

Фото: http://fmsmoscow.ru/

Путешественница из России рассказала в соцсетях, как она возвращалась в Санкт-Петербург из Италии через Финляндию. Из Рима она направилась в Хельсинки, где взяла билет на рейсовый автобус.

По словам туристки, финский пограничник на границе посмотрел паспорт, задал вопрос о маршруте, а затем взял документы и ушёл. Позже вернулся и попросил отойти в сторону для дополнительной проверки.

Весь автобус ждал её полчаса. Через 30 минут пограничник вышел и отдал паспорт с листком, где было написано, что документы проверялись дополнительно. Паспорт девушка подала водителю, но тот, посмотрев его, не обнаружил финского штампа о выезде.

Туристке пришлось возвращаться на КПП и просить сделать отметку. Она призналась, что больше всего боялась аннулирования визы без объяснения причин.

Ранее Pravda.Ru писала, как российский турист пожил в Польше и был поражён одной черте поляков.

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Шенгенская виза/ситуация на границе России с Финляндией/как там Фины?