15 российским путешественникам отказано во въезде на остров Бали из-за различных юридических проблем и неполных документов. Это число превышает аналогичную статистику за прошлый год. Данную информацию сообщает индонезийское издание VOI.
Всего за первое полугодие текущего года через границу не были пропущены 566 иностранных туристов, включая россиян. Причинами отказа стали отсутствие проездных документов или индонезийской визы у 219 человек, истёкший срок действия паспорта у 45 человек, а также подозрения в неправомерной деятельности со стороны путешественников. Они были развернуты на балийской границе, так как их частые перелёты между Россией и Бали вызвали подозрения.
Иммиграционная служба проведёт расследование в отношении этих путешественников.
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