VOI: на Бали отказали во въезде 15 россиянам

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

15 российским путешественникам отказано во въезде на остров Бали из-за различных юридических проблем и неполных документов. Это число превышает аналогичную статистику за прошлый год. Данную информацию сообщает индонезийское издание VOI.

Фото: 74.ru

Всего за первое полугодие текущего года через границу не были пропущены 566 иностранных туристов, включая россиян. Причинами отказа стали отсутствие проездных документов или индонезийской визы у 219 человек, истёкший срок действия паспорта у 45 человек, а также подозрения в неправомерной деятельности со стороны путешественников. Они были развернуты на балийской границе, так как их частые перелёты между Россией и Бали вызвали подозрения.

Иммиграционная служба проведёт расследование в отношении этих путешественников.

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